Фигурист Энберт назвал неожиданным уход Милохина из «Ледникового периода»

Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Александр Энберт отреагировал на новость о том, что тиктокер Даня Милохин покинул шоу «Ледниковый период».

«Это неожиданно. Я с Даней не виделся после последних наших прокатов. Мы не говорили об этом. О решении Милохина узнал из соцсетей. С кем будет выступать Медведева? Я не знаю. Сегодня у нас был генеральный прогон, завтра будет съемка. Мы с Региной заняты своими номерами. Не успеваем следить за другими», — цитирует Газета.Ru Энберта.

Ранее популярный блогер и тиктокер в своих социальных сетях объявил, что покидает проект Первого канала, сославшись на усталость.

Милохин второй сезон подряд выступал в «Ледниковом периоде» в паре с чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию Евгенией Медведевой.