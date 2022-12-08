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Ледниковый период

Сегодня, 16:50

Авербух опроверг участие Кондратюка и Туктамышевой в шоу в Подмосковье

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Известный хореограф, режиссер проекта «Ледниковый период» Илья Авербух в комментарии для «СЭ» опроверг участие в шоу в Подмосковье российских фигуристов Марка Кондратюка и Елизаветы Туктамышевой.

Ранее их прокаты 11 декабря анонсировала администрация города Химки.

«Это неверная информация, фигуристов-любителей ожидать в шоу до чемпионата России точно не стоит, они готовятся к турниру. В наших шоу будут участвовать звезды «Ледникового периода», его ведущий Алексей Ягудин», — сказал Авербух «СЭ».

Шоу Авербуха пройдут в течение декабря — января в Химках, Одинцово, Домодедово, Люберцах, Кашире, Коломне, Зарайске, Ногинске, Павловском Посаде, Видном и Красногорске.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Илья Авербух
Марк Кондратюк
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