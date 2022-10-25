Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Ледниковый период

Сегодня, 16:38

Милохин сообщил, что покинул шоу «Ледниковый период»

Виктория Кравченко
Даня Милохин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Новости

Блогер Даня Милохин в своих соцсетях сообщил, что покидает шоу «Ледниковый период». Парень выступал вместе с российской фигуристкой Евгенией Медведевой.

«Привет всем любителям «Ледникового периода». Должен признаться, что, к сожалению, я покинул данное шоу, потому что я просто устал. У меня не хватает сил, не понимаю, для чего и почему я это делаю. Я считаю, нужно делать с любовью, а если любви нет, то нет смысла», — заявил Милохин.

Блогер также отметил, что любит Медведеву и хореографа Илью Авербуха.

Медведева и Милохин выступали во втором сезоне «Ледникового периода» подряд. В прошлом году они заняли третье место.

Евгения Медведева
4
4
Читайте также
Грузины травят своего лучшего теннисиста. Его фото — на контрацептивах
«Зенит» пугающе силен: раскрошил «Сочи» 7:0 и продлил беспроигрышную серию
Киселев: ВС России нанесли подразделению ВСУ сокрушительный удар в районе Кременной
Умер бывший глава Пентагона Эштон Картер
Совладелец S7 Group Татьяна Филева ушла с поста генерального директора компании
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Роднина о «Ледниковом периоде»: «Как такое можно смотреть?»

Авербух подтвердил, что Милохин покинул шоу «Ледниковый период»