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Ледниковый период

Сегодня, 18:23

Тарасова жестко отреагировала на уход Милохина из «Ледникового периода»: «Так поступать не по-мужски!»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о том, что блогер Даня Милохин покинул проект «Ледниковый период».

«Для всех его решение неожиданное. Так поступать не по-мужски и абсолютно непрофессионально!» — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее популярный блогер и тиктокер в своих социальных сетях объявил, что покидает проект Первого канала, сославшись на усталость.
Милохин и Медведева выступали в паре во втором сезоне «Ледникового периода» подряд.

Фигурное катание
Евгения Медведева
Татьяна Тарасова
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