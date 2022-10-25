Тарасова жестко отреагировала на уход Милохина из «Ледникового периода»: «Так поступать не по-мужски!»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о том, что блогер Даня Милохин покинул проект «Ледниковый период».

«Для всех его решение неожиданное. Так поступать не по-мужски и абсолютно непрофессионально!» — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее популярный блогер и тиктокер в своих социальных сетях объявил, что покидает проект Первого канала, сославшись на усталость.

Милохин и Медведева выступали в паре во втором сезоне «Ледникового периода» подряд.