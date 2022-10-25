Хореограф «Ледникового периода» не уверен, останется ли Медведева выступать в шоу без Милохина

Хореограф «Ледникового периода», двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский рассказал, что не знает, с кем будет выступать фигуристка Евгения Медведева после ухода Дани Милохина с проекта.

«Не владею информацией, не могу вам ничего сказать», — цитирует Ставиского «Газета.Ru».

Ранее популярный блогер и тиктокер в своих социальных сетях объявил, что покидает проект Первого канала, сославшись на усталость.

Милохин и Медведева выступали в паре во втором сезоне «Ледникового периода» подряд.