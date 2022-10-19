Возвращение Тарасовой, платья Загитовой и Щербаковой, тату Милохина. Новые фото со съемок «Ледникового периода»

Шеф отдела иллюстраций «СЭ» побывал на съемках нового сезона, оценил костюмы ведущих и написал колонку.

Мне повезло наконец-то оказаться на съемках нового сезона «Ледникового периода». С прошлогоднего финала здесь не был и очень соскучился! Обычно на популярном шоу работает коллега Дарья Исаева, замечательный фотокорреспондент и большая любительница фигурного катания. Но в этот вторник она выбрала футбол и матч Кубка России.

Великолепная атмосфера праздника, замечательные спортсмены и артисты, прекрасные костюмы, классная музыка — настоящее представление. Делать такой репортаж — сплошное удовольствие.

На входе организаторы строго предупредили, что публиковать относящиеся к телеэфиру снимки или видео, описывать номера или костюмы участников можно только через неделю. Важно не испортить эффект от премьеры.

Поэтому пока поделимся тем, что можно показать и рассказать. Тем более что без приключений съемка не обошлась. Чтобы понаблюдать за героями, я присел возле огромного съемочного крана ближе к скамейкам команд. И едва не погиб под его стрелой. Оператор самыми «добрыми» словами поздравил меня с тем, что остался жив.

Больше под стрелой не стоял, снимал издали.

Большая радость для всех — возвращение на шоу Татьяны Анатольевны Тарасовой. Наш великий тренер поправилась и заняла свое место во главе жюри.

Татьяна Тарасова. 17 октября. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Новая ведущая шоу олимпийская чемпионка Пекина Анна Щербакова готовится к записи программы.

Анна Щербакова. 17 октября. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Алина Загитова на скамейке команды Александра Жулина.

Алина Загитова. 17 октября. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Анна Щербакова берет интервью у участников программы после выступления.

Анна Щербакова. 17 октября. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Ведущие шоу Алина Загитова, Алексей Ягудин и Анна Щербакова.

Алина Загитова, Алексей Ягудин и Анна Щербакова. 17 октября. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Еще один великолепный наряд Алины Загитовой.

Алина Загитова. 18 октября. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Замечательные фигуристки Анна Щербакова, Алина Загитова и Евгения Медведева.

Анна Щербакова, Алина Загитова и Евгения Медведева. 18 октября. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Может сложиться впечатление, что не только Анна Щербакова, а все ведущие «Ледникового периода» болеют за «Спартак».

Алина Загитова, Алексей Ягудин и Анна Щербакова. 18 октября. Фото «СЭ»

Даня Милохин и Евгения Медведева наблюдают за выступлением участников шоу.

Даня Милохин и Евгения Медведева. 18 октября. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Алина Загитова, Евгения Медведева и Даня Милохин следят за работой ведущей шоу Анны Щербаковой.

Анна Щербакова, Алина Загитова, Евгения Медведева, Даня Милохин. 18 октября. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Евгения Медведева с огромной свечой во время выступления одной из пар проекта.

Даня Милохин и Евгения Медведева. 18 октября. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Красавицы Алина Загитова и Евгения Медведева.