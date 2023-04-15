В фигурном катании — новые лидеры. Бум в сборной Кореи впервые после Юны Ким

Японцы на командном чемпионате мира сенсационно только третьи.

Командный чемпионат мира

1. США — 125 очков.

2. Южная Корея — 95.

3. Япония — 94.

В Японии закончился командный чемпионат мира. Неофициальный, конечно, но очень приятный со всех сторон турнир — и для болельщиков, и для спортсменов. Россиян как чемпионов прошлого старта сменили американцы — наша команда не участвовала из-за санкций и не имела шанса защитить свой титул. А вот настоящую сенсацию совершили корейцы, отобрав серебро у хозяев.

Фото Global Look Press

Медведева изменила регламент чемпионата

Турнир World Team Trophy был придуман в Японии и для японцев — он предполагает наличие сильных одиночников и фактически номинальное участие парных видов. В парах и танцах участвует только по одному дуэту от страны. В одиночном катании — по два участника. Долгие годы такой формат помогал хозяевам соревнований выигрывать или занимать места в тройке, даже не имея сильных пар. В этом году все не так просто, и сборная Японии могла оказаться даже на третьей строчке — Шома Уно снялся из-за травмы, а Каори Сакамото и Маи Михара выступили не в полную силу.

Регламент оказался полезным и для другой азиатской страны — Южной Кореи. После звезды фигурного катания Юны Ким у федерации не было стабильной одиночницы, но теперь, кажется, она есть. Хаин Ли удивляла всех еще в юниорах, но на прошедшем чемпионате мира она раскрылась и во взрослом катании. На командном турнире кореянка уже перехватила мировое лидерство. На один старт или надолго, увидим в следующем сезоне. Ее поддержала (хотя бы в произвольной) и Елим Ким.

Долгое время не могу прийти к стабильности Джунхван Ча. О его компонентной стороне уже ходили чуть ли не легенды — наличие высокой второй оценки в катании корейца видно невооруженным глазом. У Ча примерно в три раза меньше четверных на две программы, чем у Ильи Малинина, но в Сайтаме пару недель назад это не помешало ему обыграть американца. Малинин даже задумался над тем, чтобы сократить количество четверных и поработать над второй оценкой — посмотрим, действительно ли он это сделает.

Корейцы как-то незаметно подобрались к тому, что долгое время не могли сделать россияне, победители прошлого командного чемпионата мира. Не имея сильного дуэта ни в парном катании, ни в танцах (там только последние места) за счет подъема в одиночном катании они боролись за серебро с японцами. У россиян же почти всегда были победы в парных видах, но не получалось в одиночных. И только в 2021-м все сложилось — после выступления Елизаветы Туктамышевой и до проката Анны Щербаковой уже было понятно, куда отправится золото.

Илья Малинин на World Team Trophy. Фото Global Look Press

Новые лидеры в мировом фигурном катании

Формат World Team Trophy нельзя сравнивать с олимпийским. Да, определенные сходства точно есть, например участие всех четырех видов и балльная система оценивания. На Играх вклад пар и танцевальных дуэтов уравновешен с одиночным, там они не являются малозначимыми. Поэтому и шансов у россиян всегда было больше — медаль всегда фактически гарантирована, за золото надо было бороться. На следующей Олимпиаде такого не будет, но это другая история.

В чем же тогда смысл командного чемпионата мира? Во-первых, просто повеселиться. В конце сложного сезона фигуристам приятно снять ответственность, нарядиться в яркие костюмы, подготовить смешные сценки, потанцевать и попеть с командой. А если еще приправить это хорошими прокатами, личными рекордами и призовыми, то вообще сказка. Персональные лучшие достижения, кстати, на этом турнире стали давать не сразу. Сначала он считался просто коммерческим стартом, не относящимся к настоящим соревнованиям. Но после 160 баллов Евгении Медведевой в произвольной программе систему решили изменить и считать такие достижения официальными. И даже считать сумму короткой и произвольной для фиксации рекордов, хотя она не имеет никакого значения для итогов турнира.

Ситуация немного спорная, ведь на последнем старте сезона, еще и таком душевном, судьи часто не скупятся на рекордные баллы. Мэдисон Чок/Эван Бейтс, например, переписали сразу три, отобрав их у великих Габриэлы Пападакис/Гийома Сизерона. Справедливо ли это?

С другой стороны, если фигуристы действительно показали лучшие прокаты в истории или в своей карьере, почему не отметить это? Илья Малинин в короткой был крайне убедителен — там у него не было такой же гигантской ответственности, как в произвольной. И он катался достаточно легко и эмоционально, четко исполняя элементы. Получил почти 105. И еще два фигуриста заработали за гроссмейстерскую сотню — Кевин Эймоз и Джунхван Ча. Но ведь заслужили.

С произвольной Малинин не справился, едва ли не впервые в сезоне упав с уже коронного четверного акселя. С лутцами тоже возникла беда, так что героями стали другие. Все тот же Ча, Маттео Риццо, Аймоз. Им не удалось пробить даже 190, прокатов идеальных в итоге не было, но хорошие все равно остались в памяти.

Америка уверенно победила на командном чемпионате мира, привезя отрыв в 25 очков. Если сравнивать, то представьте, что за двух участников американцы получили бы 0 баллов, но все равно бы выиграли. А вот второе место сенсационно заняла Корея, выиграв 3 из 4 соревнований одиночников. А вот хозяева турнира, японцы, только третьи. Так на карте мирового фигурного катания снова появилась Южная Корея, с крутыми фигуристами, стабильными, компонентными и уверенными в себе. И считаться с ними придется всем.