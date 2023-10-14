1-й этап Гран-при «Край Курая»: смотреть короткую программу женщин

Женщины выступят с короткими программами на 1-м этапе серии Гран-при России «Край Курая» в субботу, 14 октября. Начало — 14:45 по московскому времени.

Следить за прокатами фигуристок можно будет в прямом эфире с помощью трансляции на сайте Первого канала, а также с помощью онлайн-платформы Okko Sport.

На лед выйдут представительница Белоруссии Виктория Сафонова, ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян и другие. Фигуристки Майя Хромых и Анастасия Зинина, которые изначально была заявлены на этап, пропустят соревнования по медицинским показаниям.

Порядок выхода на лед женщин в короткой программе:

Первая разминка

1. Виктория Сафонова (Белоруссия)

2. Елизавета Куликова

3. Софья Важнова

4. Рената Губашева

5. Мария Талалайкина

6. Анастасия Молчанова

Вторая разминка

7. София Захарова

8. Маргарита Ковалева

9. Анастасия Хахыртдинова

10. Анна Фролова

11. Аделия Петросян

12. Вероника Малышева

1-й этап Гран-при России «Край Курая»: расписание и трансляции