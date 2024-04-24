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Допинг

Сегодня, 16:45

Адвокат Жорин: «Случай с китайскими спортсменами вряд ли можно будет использовать для защиты Валиевой»

Адвокат Жорин считает, что случай с китайцами вряд ли можно использовать для защиты Валиевой
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Адвокат Сергей Жорин ответил на вопрос «СЭ», может ли сторона защиты российской фигуристки Камилы Валиевой использовать в свою пользу ситуацию с допингом китайских спортсменов.

«То, что сейчас в международных отношениях политики больше, чем права и здравого смысла, никого не удивляет, в том числе и в сфере спорта, — сказал Жорин «СЭ». — Система двойных стандартов и попытки ограничить российских спортсменов от участия в тех или иных мероприятиях, соревнованиях, играх, к большому сожалению, устоявшаяся практика. Но это не значит, что с этим нельзя бороться. Можно и нужно, в том числе в рамках правового поля. Я боюсь, что случай с китайскими спортсменами вряд ли может быть квалифицирован, как прецедент в юридическом смысле этого слова, который можно было бы использовать в случае с Камилой Валиевой».

Также Жорин отметил, что ситуация с китайскими спортсменами может стать медийным прецедентом.

«Скорее всего, случай с китайскими спортсменами в правовом русле вряд ли можно будет использовать в пользу российских спортсменов, поскольку уже дана правовая квалификация одного и другого инцидента. Естественно, что китайские спортсмены и их представители вряд ли захотят, чтобы их случай был квалифицирован также, как и с Камилой Валиевой. Скорее, это будет прецедент больше в медийной сфере, так как всем все понятно. Но лицемерие к этим вопросам ставит водораздельную черту. Как у нас принято писать: «это не то, что вы подумали, это другое», — добавил Жорин.

20 апреля газета The New York Times сообщила, что допинг-тесты 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпийских играх в Токио, дали положительный результат на наличие запрещенного препарата триметазидина, за который Валиева была дисквалифицирована на четыре года.

Константин Передерий

Камила Валиева
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