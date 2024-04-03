Энберт — о переходе Ветлугина: «Если спортсмен чувствует, что нужен новый толчок, значит, так надо»

Российский фигурист, выступавший в парном катании, Александр Энберт в комментарии «СЭ» поделился мнением о переходе Матвея Ветлугина в тренерский штаб Евгения Рукавицына.

«Мы хорошо знакомы с Матвеем, я следил за его прокатами. Были у него удачные прокаты в сезоне, но сейчас конкуренция в мужском одиночном очень серьезная. Сложно сказать, пойдет переход на пользу или нет. Будем смотреть и болеть. Может, Матвей ищет новое вдохновение, новые эмоции, новые подходы. В принципе команды в какой-то степени равноценные, хотя понятно, что у Алексея Николаевича Мишина больше опыта и медалистов. Если Матвею хочется чего-то нового, то я всегда за спортсмена. У спортсмена одна карьера, и не настолько длинная, как у тренеров. Если спортсмен чувствует, что нужен новый толчок, вдохновение или методика, значит, так надо. А остальное покажут соревнования и количество медалей в следующих сезонах», — сказал Энберт «СЭ».

В октябре Ветлугин выиграл этап «Гран-при России» по фигурному катанию в Омске. В 2022 году фигурист стал бронзовым призером финала Кубка России.

София Кузнецова