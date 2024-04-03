Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва родила второго ребенка

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Екатерина Боброва родила второго ребенка. Она опубликовала фото с новорожденным сыном.

«02.04.2024. С днем рождения. P. S. Всем огромное спасибо за слова поддержки и пожелания. Все прошло отлично!» — написала Боброва в своих соцсетях.

34-летняя Боброва с 2016 года находится в браке с фигуристом Андреем Депутатом.

Боброва в паре с Дмитрием Соловьевым стала олимпийской чемпионкой 2014 года в командном зачете, серебряным призером на Олимпийских играх в Корее в командных соревнованиях, чемпионкой Европы (2013) и семикратной чемпионкой России.