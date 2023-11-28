Почетный президент ISU заявил, что разделяет слова Транькова: «Искать пути развития внутри гораздо сложнее»

Почетный президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал «СЭ» слова олимпийского чемпиона Максима Транькова об уровне российских фигуристов в условиях отстранения от международных соревнований.

Ранее Траньков заявил, что без международных турниров российским фигуристам сложно расти и развиваться.

«Я разделяю его слова. Естественно, если нас никуда не пустят, мы будем развивать все внутри. Мы будем искать свои пути развития, но искать их гораздо сложнее в отсутствии международных соревнований. Но это не значит, что мы погибнем. Просто будет сложнее», — сказал Лакерник «СЭ».

В сезоне-2023/24 состоялось шесть этапов «Гран-при России», которые прошли в Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве. Финал «Гран-при» пройдет весной 2024 года.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от соревнований 1 марта 2022 года. В июне 2023 года ISU продлил отстранение россиян и белорусов.