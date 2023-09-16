Фигуристка Степанова: «Постоянно говорили, что Букину нужна другая партнерша»

Российские фигуристы, двукратные чемпионы России Александра Степанова/Иван Букин рассказали о своем отношении к массовым сменам партнеров в российских танцах.

Степанова: Единицы становятся чемпионами, призерами. Тяжело в трудные моменты в оценки за результатом сложно смириться с недостатками партнера.

Как продержались так много лет? Наверное, должно быть терпение. Мне предлагали когда-то других партнеров, ему — партнерш. Постоянно говорили в детстве, что Ване нужна другая партнерша, но мы никогда не сомневались друг в друге, что никуда друг от друга не денемся.

Букин: У нас отношения уже даже не как дружба, а семья. Мы как брат и сестра. Были конфликты, конечно, детские сложности, но мы прошли через это.

Степанова и Букин выступает в паре с 2007 года. Они — двукратные чемпионы России, двукратные серебряные призеры чемпионата Европы и бронзовые призеры турнира.