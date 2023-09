Александра Степанова — Иван Букин: ритм-танец дуэта после возвращения (видео контрольных прокатов)

Танцоры на льду Александра Степанова и Иван Букин приняли участие в контрольных прокатах сборной России в «Мегаспорте». В ритм-танце они выступают под хиты Don't Worry Be Happy («Не волнуйся, будь счастлив») и U Can't Touch This («Тебе этого не повторить»).

Для дуэта это первое выступление после паузы из-за беременности партнерши. Также в этом сезоне фигуристы будут работать в группе Александра Жулина.

Контрольные прокаты сборной России стартовали в субботу, 16 сентября. Завершатся они в воскресенье, 17 сентября. Выступления проходят в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».