Мишин — о совмещении Семененко учебы и спорта: «Можно быть неважным фигуристом, но нельзя быть плохим врачом»

Заслуженный тренер России Алексей Николаевич Мишин рассказал о том, как его ученику, чемпиону России Евгению Семененко удается совмещать учебу в медицинском университете и выступления на топ-уровне в фигурном катании.

— Говоря в принципе, я приветствую, когда у моего ученика или ученицы есть другая сторона жизни. Могу с уверенностью сказать, что эта вторая сторона жизни, например учеба или серьезное увлечение чем-то, позволяет ему или ей не только быстрее овладевать искусством на льду, но и легче переносить те трудности и испытания, которые неминуемо встречаются на пути любого серьезного спортсмена.

Как вы сказали, я сам окончил очень серьезный технический вуз. И при этом не имел никаких поблажек или льгот. Те ситуации, которые были характерны для спорта и высшей школы в 60-х годах, прямолинейно переносить на сегодняшний день тоже не совсем верно. Говоря про Женю — я встречался с руководством вуза, в результате этого была сформирована схема обучения, при которой ему удается совмещать: с одной стороны, успешно сдавать экзамены, с другой — заниматься фигурным катанием, которое у него в безусловном приоритете. Конечно, пропуски занятий не позволят сделать из Жени настоящего Врача (Алексей Николаевич подчеркнул, что нужно использовать именно такое написание слова. — Прим. «СЭ»). Можно быть неважным фигуристом, но нельзя быть плохим врачом. Разумное решение вопроса мне видится в увеличении срока обучения, что, в принципе, одобрено руководством вуза с тем, чтобы и врач получился отличный, и то короткое время, которое отдано человеку для спорта, было бы использовано максимально рационально, — заявил Мишин.