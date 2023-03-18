Ягудин поделился эмоциями от выступления на турнире по шоу-программам в день рождения

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал свое выступление на турнире по шоу-программам в Москве.

— Хочу отметить, Мить [Дмитрий Хрусталев], у тебя когда-нибудь на дне рождении было 10 тысяч гостей? — сказал Ягудин, который 18 марта отмечает свое 43-летие.

— Так выглядеть в 85!

— Это только начало.

— Крутой номер!

— Подожди дай поговорить еще. Ребят, многие спрашивают, каково это выступать где-то в день рождения. Да, тяжело, да, больно. Но вы — те люди, которые 39 лет меня поддерживали, поддерживаете. Надеюсь, что этот праздник высокого искусства продолжиться и в будущем. Спасибо, что реанимировали во мне частичку этой доброты, дали возможность искренне поплакать с вами, с самыми родными. Спасибо!