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Фигурное катание

15 марта, 18:11

Загитова: «Мне очень понравилась организация турнира «Русский вызов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась впечатлениями от турнира шоу-программ «Русский вызов», который состоялся 9 марта в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце «Юбилейный».

«Да, я его смотрела. Все как всегда на высшем уровне. Очень понравилась организация. И видно, как все спортсмены максимально старались, они были уникальными в своем роде. Я даже не знаю, что может испортить этот турнир», — приводит слова Загитовой «Газета.Ru».

Олимпийский чемпион Игр-2002 Алексей Ягудин во второй раз подряд одержал победу на турнире «Русский вызов» и выиграл 5 миллионов рублей. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, а на третьей строчке оказались сразу три участника — одиночница Ксения Синицына, пара в танцах на льду Оксана Домнина и Максим Шабалин и спортивная пара Мария Петрова и Алексей Тихонов.

Источник: Газета.Ru
Фигурное катание
Алина Загитова
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