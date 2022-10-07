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Фигурное катание

Сегодня, 14:44

Алина Загитова рассказала о первом опыте на телевидении

Виктория Кравченко
Алина Загитова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что думает о своем первом опыте на телевидении. Девушка призналась, что очень нервничала и путала слова.

— Чуть-чуть подготовилась и пошла на передачу. Это было сложно, там же еще с «ухом» надо говорить. Это тоже для меня новое, повторять за человеком, который в ухе сидит. Я 150 раз спотыкалась, переговаривала.

Вот стою я около Ольги Бузовой, начинаю задавать вопросы, и тут я че-то сказала — даже не знаю, есть ли такое слово. Она останавливает меня: чего? Я говорю: переговариваем все. У меня начинает колотиться сердце. Она мне: Алин, успокойся. Я выдыхаю. Какая же она крутая, что так поддерживает, — рассказала Загитова на YouTube-канеле Лейсан Утяшивой.

20-летняя олимпийская чемпионка ведет шоу «Ледниковый период» с 2019 года. Ранее стало известно, что в 2022-м Загитова будет ведущей программы вместе с фигуристкой Анной Щербаковой.

Фигурное катание
Алина Загитова
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