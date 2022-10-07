Алина Загитова уклончиво ответила на вопрос о том, встречается ли она сейчас с кем-то

Сегодня, 14:58
Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о том, состоит ли она на данный момент в отношениях.
— Ну, это сложный вопрос. Я на личную тему обычно никогда не говорила... Но я думаю, что это как-то само придет. Возможно...
— И постучится он в твою дверь.
— Да. Возможно, есть уже (улыбается).
— О! У нас немного экслюзивчика, ура! Расскажи, он блондин, брюнет, у него голубые глаза?
— А вот это вы уже напишите в комментариях. На самом деле, я не очень люблю на эту тему.
— Я не буду тебя пытать. Но сердце твое занято сейчас?
— Возможно (улыбается), — рассказала Загитова на YouTube-канале Лейсан Утяшивой.
19-летняя фигуристка объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. За это время девушка поступила в университет и работала ведущей в ледовых шоу. В соревнованиях Загитова пока не принимает участия.