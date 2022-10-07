Алина Загитова уклончиво ответила на вопрос о том, встречается ли она сейчас с кем-то

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о том, состоит ли она на данный момент в отношениях.

— Ну, это сложный вопрос. Я на личную тему обычно никогда не говорила... Но я думаю, что это как-то само придет. Возможно...

— И постучится он в твою дверь.

— Да. Возможно, есть уже (улыбается).

— О! У нас немного экслюзивчика, ура! Расскажи, он блондин, брюнет, у него голубые глаза?

— А вот это вы уже напишите в комментариях. На самом деле, я не очень люблю на эту тему.

— Я не буду тебя пытать. Но сердце твое занято сейчас?

— Возможно (улыбается), — рассказала Загитова на YouTube-канале Лейсан Утяшивой.

19-летняя фигуристка объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. За это время девушка поступила в университет и работала ведущей в ледовых шоу. В соревнованиях Загитова пока не принимает участия.