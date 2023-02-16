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Фигурное катание

Сегодня, 20:37

Федотов — о приходе в группу к Тутберидзе: «Все прошло хорошо, меня похвалили после первой тренировки»

Алина Савинова
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13-летний Арсений Федотов рассказал о том, как стал заниматься фигурным катанием и попал в группу к российскому тренеру Этери Тутберидзе.

— Помнишь, как ты попал в фигурное катание?

— Родители привели. Никаких вариантов с другими видами спорта не было. Мало уже помню, как все было, — приводит Sport24 слова Федотова.

— А к Этери Георгиевне как попал?

— Мне было 7 лет, все прошло хорошо. Меня похвалили после первой тренировки. Я тогда прыгал только двойные, а потом выучил двойной аксель. Вообще у нас в команде хорошая атмосфера, часто бывают смешные моменты.

Федотов стал победителем первенства России по фигурному катанию среди юниоров в 2023 году.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-02-16-fedotov-o-prikhode-v-gruppu-tutberidze-menya-pokhvalili-posle-pervoy-trenirovki
Фигурное катание
Этери Тутберидзе
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