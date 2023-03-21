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Фигурное катание

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Полунин — об Ильиных в роли Маргариты: «У Лены достаточно сложная задача, она никогда еще не вела спектакль»

Полунин объяснил, почему считает Ильиных талантливой драматической актрисой
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Артист балета Сергей Полунин объяснил, почему считает свою жену, фигуристку Елену Ильиных талантливой драматической актрисой.

«Для меня Лена — очень талантливая драматическая актриса. Она предельно понятно выражает мысль через танец, через эмоции. Не могу сказать, что она в этом плане для меня открылась, потому что я всегда знал, что этот талант в ней есть. Когда на нее смотрю, мне понятен сюжет, понятно перевоплощение ее глаз в глаза ведьмы. Случается ли это перевоплощение в домашней обстановке? Нет, я говорю исключительно о спектакле. У Лены достаточно сложная задача. Она никогда еще не вела спектакль. В «Распутине» выходила эпизодически. А здесь на ней такая роль, что она должна пару часов находиться на сцене и держать зрителя в интересе. Через танец, через движение, через собственную харизму. Все это в ней я вижу, и это меня радует», — приводит слова Полунина RT.

22 марта 2023 года в московском концертном зале Crosus City Hall состоится премьера балета «Мастер и Маргарита» в постановке известного артиста балета Сергея Полунина. Ведущие балетные партии он исполнит совместно со своей женой — олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Еленой Ильиных.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1126045-polulin-ilinyh-margarita
Елена Ильиных
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