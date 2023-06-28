Авербух: «Могу пожелать Акатьевой только здоровья и быстрого восстановления»

Хореограф и продюсер Илья Авербух пожелал здоровья чемпионке России Софье Акатьевой.

«К сожалению, стрессовый перелом — это частая история. Сможет ли она выступать в начале сезона, будет зависеть от того, как будет проходить восстановление. Могу пожелать ей только здоровья и быстрого восстановления», — приводит РИА «Новости Спорт» слова Авербуха.

15-летняя спортсменка получила стрессовый перелом стопы. На данный момент она проходит восстановление.

Акатьева стала победительницей чемпионата России по фигурному катанию в 2023 году.