Авербух рассказал, что шоу «Кармен» вернется на московский лед в середине марта

Хореограф Илья Авербух сообщил, что шоу «Кармен» с Евгенией Медведевой в главной роли начнут показывать в Москве в середине марта.

«Шоу «Кармен» будет в Москве в середине марта. Оно уже прошло с триумфом в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Надеемся и на успех в Москве», — цитирует Авербуха ТАСС.

Впервые шоу было поставлено в 2015 году. Ранее главные роли в нем исполняли Татьяна Навка и Роман Костомаров, главную роль в 2019 году играла Маргарита Дробязко, теперь роль Кармен исполняет двукратный серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева.