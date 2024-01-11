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Железняков: «Я бы не захотел работать в академии Плющенко. Осадочек остался»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Хореограф Алексей Железняков, работавший ранее в группе Этери Тутберидзе, объяснил, почему он бы не стал работать в академии Евгения Плющенко.

«Я бы не смог работать в академии Плющенко. Точнее, не захотел бы. Это мой принцип. Сейчас я на сборах в Воронеже. Меня приглашают в различные школы. Работаю совершенно с разными спортсменами, и ко мне в студию приезжают люди со всей Москвы. Поэтому в силу своих принципиальных соображений не могу работать у Плющенко. Противостояние тренеров? Прекрасно знаете, все это нехорошо происходило, и как бы осадочек остался», — приводит слова Железнякова Sport24.

Академия «Ангелы Плющенко» основана в 2017 году. Арена базируется в Одинцовском городском округе. Там занимаются более 150 фигуристов.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Алексей Железняков
Евгений Плющенко
Этери Тутберидзе
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