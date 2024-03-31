Базарова — о допинговом деле Валиевой: «Ощущение какого-то бардака. Почему нельзя было выстроить линию защиты?»

Вице-чемпионка Европы Вера Базарова, выступавшая в паре с Юрием Лариновым, в интервью «СЭ» поделилась мнением о завершении судебного процесса по допинговому делу Камилы Валиевой.

«Событие года, увы, это решение по Камиле Валиевой. Вокруг нее развивались все новости, это трагедия. Честно, ощущение какого-то бардака. Самое главное — никто не дает никаких конкретных ответов. Они каждый день разные, и столько версий. Вот честно, я как человек, который наблюдает со стороны, но, как и все, поддерживаю Камилу. Но когда начинаешь читать материалы дела...

В какой-то момент я запуталась. Все это выглядит как фейк. Когда много разных версий — это не внушает доверия. И сложно сказать, кто так ошибся, что настолько разные показания. Почему нельзя было сразу выстроить одну линию защиту? А сейчас гораздо больше подозрений и негатива, что не несет никакой позитивной тенденции по сокращению срока дисквалификации», — сказала Базарова «СЭ».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты 17-летней спортсменки с этой даты аннулированы.

7 марта Валиеву исключили из состава сборной России по фигурному катанию.