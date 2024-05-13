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Сегодня, 18:55

Миллер поддержал Семака

Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», после поражения «Зенита» от ЦСКА (0:1) на своем поле в матче 28-го тура чемпионата России состоялся короткий разговор между патроном сине-бело-голубых Алексеем Миллером, который присутствовал на трибуне «Газпром Арены», и главным тренером команды из Санкт-Петербурга Сергеем Семаком.

По нашим данным, Миллер выразил 48-летнему специалисту поддержку, о каких-либо санкциях в отношении него или футболистов за неудачу во встрече с армейцами или по итогам сезона в целом речь не шла.

При этом будущее Семака, чей нынешний контракт рассчитан до июня 2025 года, может окончательно определиться к 25 мая — дню, когда невскому клубу исполнится 99 лет, и не зависит от того, какое место займут питерцы в РПЛ-2023/24 и от итога их выступления в национальном Кубке.

30 апреля председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила: «С Сергеем Богдановичем достигнута принципиальная договоренность о продлении договора еще на пять лет, то есть до мая 2030 года. Соглашение подпишем до начала нового сезона».

Сергей Семак. Семак и «Зенит» вместе еще на пять лет. А кто-то сомневался?

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Алексей Миллер
85
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