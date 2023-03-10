Бестемьянова поддержала переход Усачевой в танцы на льду: «Она смелая девчонка»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала корреспонденту «СЭ» возможный переход серебряного призера чемпионата мира среди юниоров в женском одиночном катании Дарьи Усачевой в танцы на льду.

«Наверное, она больше не может прыгать. Я переходила в танцы, когда мне было семнадцать. Я стала олимпийской чемпионкой. Почему же у нее не может получиться, если у меня получилось? Это разные вещи, разная физическая активность, разная координация, разные требования по артистизму. Все дисциплины — это абсолютно разный психотип людей. При переходе ты теряешь весь уровень, все, что ты наработал в фигурном катании. Ты начинаешь с нуля. Она не боится, она смелая девчонка. Молодец!» — сказала Бестемьянова корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Усачева является серебряным призером этапа «Гран-при» в США в одиночном катании. Осенью 2021 года она получила тяжелую травму бедра на этапе «Гран-при» в Японии.