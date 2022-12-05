«Меняются поколения». Бестемьянова объяснила, почему на чемпионате России победила команда Плющенко, а не Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала «СЭ» победу команды Евгения Плющенко на прыжковом чемпионате России по фигурному катанию.

«Когда Этери начинала тренировать, нас же не удивляло, что она обыгрывала тренерские команды Мишина или еще кого-то. Это нормальный процесс в спорте. Тем более не все всегда зависит от тренерского таланта, это зависит от того, какая ситуация, какие у тебя спортсмены. У Этери большая плеяда спортсменов, которая либо закончила карьеру, либо не выступает из-за травм. В ее команде выступали совсем молоденькие, только Камила из прошлого сезона. Это нормальный спортивный процесс, когда меняются поколения. Мне не показалась победа команды Плющенко странной, это нормально», — сказала Бестемьянова «СЭ».

4 декабря на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге прошел командный турнир.

Первое место в соревновании заняла команда Евгения Плющенко, набравшая в пяти раундах 16 очков. Второй стала команда Этери Тутберидзе (12 очков), третьей — Алексея Мишина (8).