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Фигурное катание

Сегодня, 11:15

Бутырская о смене спортивного гражданства фигуристами: «Много переходов заканчивались ничем»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская в комментарии для «СЭ» поделилась мнением о возможной смене российскими фигуристами спортивного гражданства.

«Спортсменам надо выступать на чемпионатах Европы и мира. Переходами в другие страны всегда пользовались, даже когда каталась я. В СССР была масса случаев, когда люди из Москвы и Санкт-Петербурга убегали в другие страны. Это никакая не новость.
Давали шанс спортсменам, которые в состав сборной России никак не попадали. Но много переходов заканчивались ничем. Пример Губановой, которая стала чемпионкой Европы, один из немногих положительных. Чаще всего это переход в не такие сильные федерации. Так что нужно еще раз подумать, за кого выступать — за условный Азербайджан или за Россию», — сказала Бутырская «СЭ».

В четверг, 16 февраля Евгений Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России и заявил, что его ученики могут начать выступать за другие сборные, если продолжат сталкиваться с предвзятым отношением со стороны судей.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Мария Бутырская
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