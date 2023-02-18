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Фигурное катание

Сегодня, 11:23

Тарасова рассказала, что толкает российских фигуристов на смену гражданства

Виктория Кравченко
Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, почему, по ее мнению, российские фигуристы рассматривают вариант смены гражданства.

«А почему не переходить? Люди же посвящают жизнь фигурному катанию, а они чувствуют, что тут не нужны. Кроме того, появляется возможность выступать на международных соревнованиях, правда, два года все равно придется потерять, что тоже непросто», — цитирует Тарасову ТАСС.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023 в Перми.

Ученица Плющенко Вероника Жилина стала второй с 218,79 балла. Другая его воспитанница — Софья Титова — четвертая (200,73 балла).

Источник: https://tass.ru/sport/17083311
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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