Тарасова рассказала, что толкает российских фигуристов на смену гражданства

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, почему, по ее мнению, российские фигуристы рассматривают вариант смены гражданства.

«А почему не переходить? Люди же посвящают жизнь фигурному катанию, а они чувствуют, что тут не нужны. Кроме того, появляется возможность выступать на международных соревнованиях, правда, два года все равно придется потерять, что тоже непросто», — цитирует Тарасову ТАСС.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023 в Перми.

Ученица Плющенко Вероника Жилина стала второй с 218,79 балла. Другая его воспитанница — Софья Титова — четвертая (200,73 балла).