Чемпион Европы из Франции назвал Ягудина любимым фигуристом

Чемпион Европы 2023 года француз Адам Сяо Хим Фа назвал Алексея Ягудина любимым фигуристом.

«Моим вдохновителем был Алексей Ягудин, — цитирует Сяо Хим Фа РИА «Новости Спорт». — Евгений Плющенко? Да, он тоже. На самом деле мне очень нравилось наблюдать за ними обоими, но больше за Алексеем Ягудиным».

Ягудин является олимпийским чемпионом 2002 года, четырехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

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