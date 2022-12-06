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Фигурное катание

Сегодня, 12:44

Свищев о проморолике ISU с участием Щербаковой: «Фигурное катание без России невозможно. Это аккуратное прощупывание почвы»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на попадание олимпийской чемпионки Анны Щербаковой в проморолик премии Международного союза конькобежцев (ISU) по итогам года.

«Я удивлен, что только одна наша спортсменка попала в этот ролик. Мы все понимаем, что фигурное катание без России невозможно. Непонятно, как люди реагировали бы на ролики про фигурное катание без российских фигуристок и фигуристов. Это сильнейшие спортсмены, которые задают тон и темп. Именно по этой причине они включили нас в данный проморолик. Я бы не стал заявлять, что это курс на сближение. Это аккуратное прощупывание почвы, как будет реагировать общественность и активисты, которые пропагандируют, что все, что связано с Россией — это плохо», — сказал Свищев «СЭ».

В начале марта нынешнего года ISU отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой федерации.

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Фигуристка Щербакова попала в проморолик премии ISU Skating Awards