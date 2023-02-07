Дмитрий Губерниев пожелал сил госпитализированному фигуристу Костомарову

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале высказался по поводу ситуации с госпитализированным фигуристом Романом Костомаровым.

Сегодня сообщалось, что олимпийскому чемпиону ампутировали обе стопы.

«Дай бог сил Роману Костомарову...» — написал в своем канале Губерниев.

Ранее сообщалось, что фигурист находится в сознании и под капельницей, ночью у него был скачок температуры, вероятнее всего, связанный с хирургическим вмешательством.

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Он длительное время находился в медикаментозной коме. Врачам удалось спасти спортсмена, но он столкнулся с многочисленными осложнениями на фоне болезни.

45-летний Костомаров является победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира и трехкратными чемпионами Европы.