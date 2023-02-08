Буянова о Губановой: «Она востребована, у нее появилось второе дыхание»

Заслуженный тренер России Елена Буянова поделилась мнением о чемпионке Европы Анастасии Губановой, представляющей Грузию.

— Можно ли назвать победу Губановой на ЧЕ неполноценной?

— Я бы так не сказала. На каждом уровне спортсмены готовятся. Настя — замечательная девочка. У ее болельщиков было много претензий, в том числе ко мне, что я не сохранила ее у нас. Ну если человек не может и не хочет бороться? Перейдя к другому тренеру у нее тоже не получилось быть в обойме лучших спортсменов. Она в этом не виновата, так сложились обстоятельства.

Мы ее тоже брали, чтобы она показала результаты. Но для этого надо работать в 10 раз больше, думать, приводить себя в форму. На тот момент, когда она каталась у нас, ей было комфортно, она не совсем понимала — зачем ей надо работать.

Слава богу, что они приняли такое решение. Мы ей предлагали, но на тот момент она не созрела. Созрела чуть позже.

Оказаться в нужном месте — это тоже мастерство. Оно нужно, чтобы откататься. Настя могла и не откататься, так же как Луна Хендрикс. Все пророчили ей первое место, а его заняла Настя. Я очень рада за нее. Она востребована, у нее появилось второе дыхание.

Конечно, это другой чемпионат, другие баллы. Но, вот так, — сказала Буянова.