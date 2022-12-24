Туктамышева — о соперницах из группы Тутберидзе: «Девочки приветливые, с ними приятно говорить»

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала, что не считает отношения в группе Алексея Мишина более теплыми, чем в других тренерских штабах.

— Как отметила день рождения?

— Мы сходили в ресторан всей группой вместе с Алексеем Николаевичем [Мишиным], Татьяной Николаевной [Прокофьевой]. Было очень по-семейному, душевно, очень трогательно. Я довольна своим днем рождения.

— Со стороны кажется, что у вас семейная атмосфера в группе. Как ты думаешь, много ли в мире таких групп с высокой конкуренцией, где такие отношения внутри?

— Да, конечно. Такие группы есть. У нас и в Питере такие есть, например, у Евгения Рукавицына, у Светланы Соколовской. Там все ребята очень дружелюбные. Сколько я ни вижу и ни общаюсь с девочками из группы Этери Тутберидзе, они всегда приветливые, с ними приятно вести диалог. Мне кажется, у нас не единственная группа, где хорошие отношения.