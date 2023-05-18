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Фигурное катание

Сегодня, 10:15

Энберт — о Косторной и Кунице: «Надеюсь в следующем сезоне увидеть их на прокатах»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский фигурист, призер Олимпиады и чемпионата мира Александр Энберт поделился с «СЭ» мнением о перспективах чемпионки Европы Алены Косторной в парном катании с Георгием Куницей.

«Мы видели только их короткую программу, которую они прокатали на Фестивале балетов на льду в Москве. Пока сложно сказать о будущих результатах. Мы увидели, что они могут выполнять парные элементы. Это, конечно же, радует. Но уровень парного катания в России очень высокий. У Гоши для парного катания еще довольно юный возраст. Нужно, чтобы прошло еще немного времени. В будущем он станет более уверенным в паре. Думаю, через какое-то время они выйдут в баланс по силам на льду. Алена уже состоявшаяся спортсменка-одиночница. Она имеет титулы и уверенно чувствует себя на льду. Понятно, что у Гоши еще нет такого опыта и, возможно, физической силы», — сказал Энберт «СЭ».

Энберт также добавил, что надеется увидеть Алену Костомарову и Георгия Куницу на прокатах в следующем сезоне.

«Хотя по поводу физической силы не уверен, у них вроде все хорошо получается. Это скорее опыт Алены в выступлениях. Ее уверенность в себе пока перебивает Гошину. Но это вопрос тренировок. Все это нарабатывается. Надеюсь, в следующем сезоне их увидеть на прокатах. Можно будет строить какие-то прогнозы. Пока просто рад, что у ребят получается. Они идут в очень хорошем темпе к своей цели», — добавил Энберт.

Чемпионка Европы Косторная завершила карьеру в одиночном катании и планирует выступать в парах с Георгием Куницей.

Георгий Куница и&nbsp;Алена Косторная. «Мой отец сказал про Гошу: «Алена, не просри!» Косторная и Куница рассказали историю своей любви
Фигурное катание
Александр Энберт
Алена Косторная
Георгий Куница
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