Энберт назвал прекрасным новое поколение российских одиночников

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт высоко оценил новые программы Марка Кондратюка — олимпийского чемпиона Пекина-2022 в командном турнире, а также чемпиона России и Европы.

«У Марка прекрасные программы на новый сезон, он уже отлично готов. У него были определенные недочеты, но его общая подготовка на текущем этапе хорошая, программы интересные. У нас сейчас появилось целое поколение талантливых спортсменов, творческих личностей — Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев. Они очень осознанно подходят к выбору музыки; они знают, что и зачем берут, что хотят показать зрителям, так что здесь просто хочется сказать, что ребята — молодцы, пробуют новое, проживают программы, чувствуют их, так что мне было интересно за ними наблюдать», — приводит слова Энберт «Газета.Ru».

20-летний Кондратюк — олимпийский чемпион в командном соревновании (2022), чемпион Европы (2022) и чемпион России (2022).