Энберт считает, что Косторная и Куница могут взять бронзу на чемпионате России

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт заявил, что Алена Косторная и Георгий Куница хорошо справились с исполнением своей новой произвольной программы под саундтрек к фильму «Голодные игры» на контрольных прокатах сборной России.

«Ребята в принципе все сделали: поддержки, подкрутку, выброс, прыжки и вращения. Так что в физическом плане Косторная и Куница показали, что могут катать эту программу, делать это с тройными лутцем и флипом, так что здесь — молодцы, большую работу проделали. В плане конкуренции — конечно, они могут претендовать на призовые места, только вопрос: на каких турнирах? На чемпионате России, конечно, им пока будет сложнее, потому что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов — это железобетонные первые номера сборной, если они будут выступать и будут находиться в форме. Третье место на чемпионате России с их темпом развития и прогресса, который у Косторной и Куницы сейчас был, может случиться», — приводит слова Энберт «Газета.Ru».

Алена Косторная и Георгий Куница встали в пару в феврале 2023 года. Раньше спортсменка выступала в одиночном фигурном катании. 20-летняя Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей финала Гран-при сезона-2019/20, а также серебряным (2020) и двукратным бронзовым (2018, 2019) призером чемпионатов России.