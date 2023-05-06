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Сегодня, 10:38

Энберт назвал возможные причины перехода Бойковой и Козловского в группу Тутберидзе

Мария Гусева
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский фигурист, призер Олимпиады и чемпионата мира Александр Энберт высказался о возможных причинах перехода Александры Бойковой и Дмитрия Козловского от Томары Москвиной в группу Этери Тутберидзе.

«Возможно, спарринг с Мишиной/Галлямовым был для них сложным, — цитирует РИА «Новости» Энберта. — Это действительно непросто, когда в одной группе два дуэта одинакового высочайшего уровня. Хотя я знаю, что Тамара Николаевна (Москвина) любит, когда у нее в группе несколько пар одного уровня — это и спортсменов подстегивает, и повышает шансы на медали. Такой подход был опробован много раз, в том числе и на Артуре Дмитриеве и Антоне Сихарулидзе. Вообще причин у такого перехода может быть много. Может, хотели попробовать новые методики и найти новую мотивацию. Ничего хорошего или плохого сказать про переход не могу — посмотрим по дальнейшим результатам. Тамара Николаевна опытнейший тренер, но и в группе Тутберидзе складывается школа парного катания. С Тарасовой/Морозовым на Олимпиаде они показали, что умеют готовить пару и работать на результат. Саша и Дима ушли не в безвестность».

Вместе с Москвиной Бойкова/Козловский стали двукратными чемпионами России, чемпионами Европы и призерами чемпионата мира.

Источник: РИА
Фигурное катание
Александр Энберт
Тамара Москвина
Этери Тутберидзе
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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