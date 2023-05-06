Козловский заявил, что работа с Тутберидзе начнется на летних сборах

Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, рассказал, когда начнется совместная работа с тренером Этери Тутберидзе.

«Совместную работу начнем на летних сборах. Бытовые вопросы будем решать по мере их поступления. Уверен, что трудностей с этим не будет», — приводит слова Козловского RT.

Бойковой 21 год, Козловскому — 23, они являются чемпионами Европы 2020 года. Также они дважды выигрывали бронзовые медали европейских первенств (2019, 2022), в 2021 году они стали бронзовыми призерами чемпионата мира.