Траньков не обсуждал с фигуристами Бойковой и Козловским переход к Тутберидзе

Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не обсуждали переход в группу Этери Тутберидзе с тренером команды Максимом Траньковым.

«Лично со мной Саша и Дима на тему перехода в группу Тутберидзе не общались», — приводит слова Транькова ТАСС.

Последние семь лет фигуристы работали в группе Тамары Москвиной и Артура Минчука.

Бойковой 21 год, Козловскому — 23, они являются чемпионами Европы 2020 года. Также они дважды выигрывали бронзовые медали европейских первенств (2019, 2022), в 2021 году они стали бронзовыми призерами чемпионата мира.