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Фигурное катание

Сегодня, 18:14

Энберт предложил провести чемпионат России по прыжкам на «СКА Арене»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт рассказал, что чемпионата России по прыжкам стоит провести на «СКА Арене».

«Я не видел плана этого стадиона, но это хорошая идея. Это самая вместительная ледовая арена в мире? Да? Звучит прекрасно! Если строится новый стадион, то когда-то на нем в любом случае состоятся какие-то соревнования. Почему бы не начать с прыжкового турнира. Не вижу в этом никаких проблем. В прошлом году был интересный прыжковый турнир. Можно ли собрать 20 тысяч на таком турнире? Кто из звезд для этого должен приехать? Было бы неплохо, если бы Джонни Депп заехал. Формат прыжкового турнира вызывает интерес. Можно сделать какой-нибудь фестиваль с показательными прокатами, мастер-классами и викторинами. Конечно, можно собрать в одном месте 21 тысячу любителей фигурного катания. Вопрос в том, получится ли привлечь аудиторию только прыжковым турниром. Нужно проводить маркетинговое исследование», — приводит слова Энберта «Спорт День за Днем».

Он также заявил, что в России и в Санкт-Петербурге в частности хватает звезд фигурного катания.

«В нашей стране этот вид спорта вызывает интерес. Уровень технической подготовки, который демонстрируют наши ребята на прыжковом турнире, — лучший в мире. В этом виде российские спортсмены могут устроить интересное состязание», — добавил Энберт.

Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 4 декабря. Открытие «СКА Арены» должно состояться в сентябре. Она станет самым крупным ледовым дворцом в мире. На спортивных соревнованиях «СКА Арена» вместит 21,5 тыс. человек.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/enbert-predlozhil-provesti-chempionat-rossii-po-pryzhkam-na-ska-arene-
Фигурное катание
Александр Энберт
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