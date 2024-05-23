«Аталанта» уничтожила миф о непобедимом «Байере». Миранчук не сыграл в финале Лиги Европы, но это и его трофей

Команда из Бергамо взяла еврокубок.

Если вдуматься, «Байер» и «Аталанта» — почти братья-близнецы. А финал в Дублине — встреча бунтарей. Не против системы — против немецкой и итальянской футбольной элит. Бергамаски, правда, в своей стране так ничего и не выигрывали с 1963 года, и на днях уступили в третьем финале национального Кубка в эпоху Джан Пьеро Гасперини. Все-таки в серии А слишком много претендентов на скудетто, тогда как в бундеслиге нужно превзойти двоих — «Баварию» и самих себя. И еще неизвестно — что сложнее.

Леверкузену удалось и то, и другое. 51 матч без поражений — настоящий космос. За полтора года работы Хаби Алонсо поднял планку ожиданий на такую высоту, что сейчас испанца рассматривают, как самого перспективного тренера Европы. Но разве все вышесказанное делало «Байер» безоговорочным фаворитом? Разве что на бумаге, потому что Гасперини в свои 66 лет по-прежнему востребован (есть, например, интерес «Наполи»), а его футбол с уникальным персональным прессингом вполне современен. Кто сомневается — поинтересуйтесь мнением Юргена Клоппа, чей «Ливерпуль» был безжалостно разбит на неприступном «Энфилде».

Хаби Алонсо. Фото Reuters

В чем заключался шанс «Аталанты», так это в различии стилей. На пути к финалу «Байеру» уже попадался крайне неудобный соперник в лице «Карабаха», где за полтора десятка лет Гурбан Гурбанов выстроил азербайджанскую версию тики-таки. Тогда намучившихся чемпионов Германии спасли невероятная воля и вдохновение гения добавленных минут Шика. И, конечно, отсутствие у соперника здорового прагматизма. Качества, которое по определению присутствует у любого итальянского клуба.

И в первом тайме финала прессинг «Аталанты» смотрелся гораздо эффективнее леверкузенского. Высочайших оценок заслуживала оборонительная работа всей команды, которая за счет грамотных перестроений и отличного движения не просто лишила «Байер» пространства. Леверкузенцам перекрыли кислород, а за самыми опасными был установлен особый контроль. Вы точно видели до перерыва лучшего футболиста Германии Вирца?

Понятно, что полностью выключить из игры Фримпонга невозможно, но показательно смотрелся момент, когда латераля встречали с двойной подстраховкой. В какую бы сторону он не пошел при попытке дриблинга — его везде ждали. Но главное — после каждой разрушенной атаки «Байера» разжималась атакующая пружина бергамасков. У чужих ворот они выжимали из камня воду, вцепляясь в свои шансы в не самых очевидных ситуациях.

Копмайнерс зажат на бровке? Это ничего не значит, а включение Дзаппакосты закончилось тем, что Паласиос в районе дальней штанги проспал рывок Лукмана. Гол номер два — перехват, после которого нигерийский герой Бергамо издевательски легко прошел Джаку и уложил мяч в дальний угол. И как же первый в истории еврокубковых финалов голевой дубль африканского футболиста контрастировал с тем, как один из героев немецкого сезона Гримальдо упустил стопроцентный момент, неуклюже направив мяч в руки Муссо!

Футболисты «Аталанты» празднуют гол в Лукмана в финале Лиги Европы против «Байера». Фото Reuters

Но, опять же — разве перевес в два мяча что-то значит во встречах с «Байером»? Эта команда научилась биться до конца и выкручиваться из вроде бы безнадежных ситуаций точно так же, как ее тренер будучи футболистом «Ливерпуля» в легендарном стамбульском финале Лиги чемпионов. Том самом, где красные отыграли у «Милана» три мяча, и последний из них записал на свой счет как раз Алонсо. Сейчас — уже в новой роли — испанец пытался переломить ход матча перестройкой схемы, и выходом после перерыва форвард Бонифейса вместо защитника Станишича.

Гасперини же пришлось снимать с игры снова травмировавшегося Колашинаца и выпускать вместо опытного бойца талантливейшего, но молодого Скальвини. Сколько народа в этот момент подумало — ну вот сейчас, начнется. Ничего не началось. «Байер» был разобран на винтики, а в центре поля царили не герои немецкого сезона, а успевавший везде и всюду Эдерсон. «Аталанта» спокойно действовала по счету. Четко зная — что, когда и как делать. А на Лукмана в этот вечер снизошло вдохновение. Что это такое — возможно, расскажет Тапсоба, с которым герой финала разобрался, оформляя хет-трик.

Эмоции футболистов «Байера» после третьего гола Лукмана («Аталанта»). Фото Reuters

После этого очень хотелось увидеть на поле Алексея Миранчука. Пусть даже на минуту. Услышать изнутри финальный свисток в такой вечер — нечто особенное. Наш полузащитник это точно заслужил. В 1/8 финала — в сложнейшем противостоянии со «Спортингом» (1:1, 2:1) — Миранчук записал на свой счет три голевые передачи. В Дублине он не вышел, но наша магия работает, даже если российский легионер значится в заявке финалиста еврокубка. Восемь решающих матчей — восемь трофеев! Все-таки в «Байере» ошиблись, не сохранив в роли второго вратаря Лунева.

Миранчук — победитель Лиги Европы, а у Гасперини наконец-то есть трофей.