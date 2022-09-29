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Фигурное катание

29 сентября, 14:51

Плющенко: «Если придет повестка, то я не буду убегать. Мы должны защищать детей и наше будущее»

Евгений Плющенко высказал свою позицию по поводу мобилизации
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Евгений Плющенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о мобилизации.

«Время сейчас тяжелое. И если пришла повестка, то это не значит, что тебя отправят на фронт. Может быть, было бы правильно, если бы все, в том числе и я, пошли и подготовились к возможной будущей ситуации. Я не вижу паники, чтобы убегать и прятаться. К сожалению, многие уехали. Я это не приветствую! Скажу за себя: я сейчас дома, в Новогорске. И если придет повестка, то я никуда не буду убегать. Я с удовольствием пройду обучение. Мы должны защищать своих детей и наше будущее. Это моя позиция. Хотелось бы, чтобы все ее услышали», — сказал Плющенко «СЭ».

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.

Евгений Плющенко
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