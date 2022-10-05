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Фигурное катание

Сегодня, 22:01

Фигурист Гуменник рассказал, почему снялся с мемориала Панина-Коломенкина

Мария Гусева

Фигурист сборной России Петр Гуменник рассказал, почему снялся с мемориала Панина-Коломенкина.

«Во время контрольных прокатов в Москве я приболел. Долго не мог выздороветь. Сейчас уже чувствую себя хорошо, начал тренироваться. Но после долгого перерыва сразу не могу выступать, поэтому и снялись с турнира», — приводит слова Гуменника «Спорт День за Днем».

20-летний Гуменник является бронзовым призером юниорского чемпионата мира по фигурному катанию.

Турнир «Мемориал Николая Панина-Коломенкина» пройдет с 5 по 8 октября в Санкт-Петербурге.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gumennik-obyasnil-pochemu-snyalsya-s-memoriala-panina-kolomenkina
Фигурное катание
Петр Гуменник
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