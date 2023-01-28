Фигуристка Гущина оценила Камилу Валиеву в роли капитана на Кубке Первого Канала

Сегодня, 14:26
Российская фигуристка Ксения Гущина после победы в короткой программе на чемпионате Санкт-Петербурга прокомментировала свое выступление. Она также оценила Камилу Валиеву в роли капитана на Кубке Первого Канала.
— Как оцените свое выступление?
— Прокатом я в принципе довольна, но еще есть над чем поработать, улучшить вращения.
— Какие цели на чемпионат Петербурга? Победа?
— Победа и чистые прокаты.
— Как ощущаете себя в статусе главной звезды женского турнира?
— Стараюсь не думать об этом, а делать свою работу и радовать зрителей.
— Какого вам выступать здесь при полных трибунах? Такого аншлага еще не было.
— Мне очень нравится кататься при зрителях. Хочется, чтобы их было еще больше.
— С какими чувствами вы выступали на втором дне Кубка Первого канала?
— Было небольшое волнение, так как надо хорошо откататься, что нельзя подводить команду. Рада, что получилось хорошо выступить.
— Вы были в Москве изначально?
— Я была в Москве в качестве запасной — меня пригласили заранее.
— Как вам Камила Валиева в роли капитана?
— Она очень хорошо поддерживала, подбадривала после проката. Очень понравилась в роли капитана.
— А что Камила сказала вам после проката, если не секрет?
— Что я молодец. И не надо расстраиваться.
— Как вам выступать на командном турнире? Фигурное катание все-таки больше индивидуальный вид спорта. Было сложнее?
— Для меня это было впервые, поэтому было сложнее, чем выступать за саму себя. Мне очень понравилось. Хотелось бы еще.
— У Кирилла Давыденко был день рождения. Поздравили его группой?
— Пока еще нет. Но планируем.
— Ваше выступление можно считать подарком?
— Да, наверное.