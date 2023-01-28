Алиев: «Круто, что на чемпионате Санкт-Петербурга столько народа»

Российский фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал свое выступление на чемпионате Санкт-Петербурга. За короткую программу спортсмен получил 96,80 балла.

— Я доволен. Даже очень. По сравнению с тем, что было на Кубке Первого канала это небо и земля. Я здесь боролся, проявлял характер. Но меня почему-то так трясло. Может быть, это потому что я в родных стенах не видел столько людей. Но в целом мне удалось собраться. Прокат получился очень хорошим и по вращениям, и по дорожкам. Это означало то, что я был в ногах. А если я был в ногах, то значит зря я прикапывался к своему состоянию. Мне очень нравится. Первый раз вижу тут столько людей. Это, с одной стороны, очень давит. А с другой стороны, так круто, что в нашем виде спорта, у нас в России, на чемпионате Санкт-Петербурга столько народа. Больше спасибо организаторам.

Что касается короткой программы, со многим справился, кроме акселя. Поймал какой-то триггер на разминке с акселем, забодал его, но в итоге не забодал. Хорошо, что не бабочка полноценная одинарная, — сказал Алиев.

— Как вообще относишься к чемпионату Санкт-Петербурга. Вроде бы региональный турнир, но при этом полные трибуны. Насколько он важен для тебя?

— Да здорово. Мне так нравится наша федерация Санкт-Петербурга и России. Но то, что делает именно федерация Санкт-Петербурга для спортсменов, очень сильно цепляет и вызывает уважение. На чемпионате Санкт-Петербурга столько прессы, столько болельщиков, людей, которые накидали игрушки. Я такого не помню. Если все будет продолжаться в том же духе, то тогда наш спорт точно станет топ-1. Хотя в моем сердце он уже топ-1. Но мне кажется, что он станет еще круче.