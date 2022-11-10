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Фигурное катание

10 ноября, 10:20

Ильиных: «После родов второго ребенка увидела очень большую цифру на весах. Просто жуткую»

Иван Торопцев
Корреспондент
Елена Ильиных.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Елена Ильиных рассказала, что столкнулась с проблемами с весом после того, как родила второго ребенка.

«После вторых родов встала на весы и очень большую цифру я там увидела, жуткую просто! Но так комфортно чувствовала себя, так была счастлива, ощущала такую заботу со стороны Сергея (Полунина — возлюбленного спортсменки и артиста балета. — Прим. «СЭ»), да и вообще всех близких, что цифра совершенно меня не смутила», — сказала в интервью RT Ильиных.

28-летняя Ильиных — олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях. У девушки и артиста балета Сергея Полунина есть двое сыновей: Мир (2020 г. р.) и Дар (2022 г. р.).

Источник: https://russian.rt.com/sport/article/1071737-ilinyh-polunin-deti-beroev-intervyu
Фигурное катание
Елена Ильиных
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