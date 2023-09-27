Фигуристка Медведева рассказала об отношениях со спортсменами

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о разнице в отношениях со спортсменами и мужчинами из шоу-бизнеса.

«Я с раннего возраста оказалась в спортивной среде. Я наблюдала за ребятами, которые такие: «Го встречаться и сразу же трахаться». Потом я случайным образом попала в шоу-бизнес, где ребята: «Я самый лучший, ты должна меня добиваться». А ты сидишь и думаешь: «Господи...» И тут появляется мой молодой человек, который: «Я тебя так люблю, ты такая красивая, такая прекрасная, я хочу быть рядом с тобой в трудные моменты». И я такая: «Ага, давай...», — рассказала спортсменка в шоу «Бес комментариев» на YouTube.

Ранее Медведева в соцсетях ответила на вопрос о том, как затащить ее в постель.