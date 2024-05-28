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Сегодня, 14:11

Конате объявил об уходе из грозненского «Ахмата»

Мохамед Конате.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Футболист сборной Буркина-Фасо Мохамед Конате сообщил, что не планирует продлевать контракт с «Ахматом». Соглашение нападающего заканчивается летом 2024 года.

«Грозненский «Ахмат» — это клуб, который мне дал шанс себя показать и прогрессировать, поэтому он будет всегда в моем сердце. Очень грустно расставаться, но это футбольная жизнь. Я сильно буду болеть и переживать за «Ахмат» всегда», — приводит слова Конате РИА «Новости».

26-летний футболист в прошедшем сезоне провел 35 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро. «Ахмат» завершил сезон РПЛ на 10-й строчке в турнирной таблице.

Ранее о том, что Конате покинет «Ахмат», сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк. По его словам, нападающий хочет попробовать свои силы в другой команде.

Мохамед Конате
РПЛ
ФК Ахмат
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